Președintele Iohannis, primit la Casa Albă de Joe Biden – Vizita coincide cu un moment aniversar, 20 de ani de când România a devenit stat NATO

23:30

FOTO: IPN Până la sfârșitul lunii mai, la Chișinău vor ajunge 7 troleibuze articulate din Salzburg, Austria și 18 troleibuze din Riga. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban „Alte 7 troleibuze articulate procurate din Austria, or. Salzburg, plus 18 troleibuze, procurate din Riga, se preconizează să ajungă la Chișinău pana la sfârșitul lunii ... Regia Transport Electric Chișinău își lărgește parcul de troleibuze – Noi unități de transport urmează să vină din Austria și Letonia The post Regia Transport Electric Chișinău își lărgește parcul de troleibuze – Noi unități de transport urmează să vină din Austria și Letonia appeared first on Politik.