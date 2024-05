Anunț important pentru șoferi și pietoni: Modificări în traficul din Chișinău în perioada Zilei Europei

15:40

Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe modificări la Legea monumentelor de for public. Proiectul urmărește descentralizarea competenței în materia înființării monumentelor de for public. Astfel, autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II, precum și cele din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia vor avea competența de a decide înființarea monumentelor pe terenurile deținute în proprietate.