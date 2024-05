Global Finance // Cine este cel mai bogat în lume? R. Moldova ocupă locul 97

09:00

„Occidentul va trimite trupe in Ucraina, dacă Rusia va ataca si Republica Moldova”, titrează aktual24 de la București, cu referință la publicația italiană La Republica. Același subiect este preluat și de media din Federația Rusă, relatează IPN. Sursele occidentale notează că NATO a stabilit cel puțin doua „linii roșii” care ar putea duce la o intervenție directa a Alianței in războiul din Ucraina. Astfel, NATO va interveni, daca Belarus se va implica direct in război sau dacă Rusia va ataca tari...