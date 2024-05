Klaus Iohannis, vizită de lucru la Washington. Liderul de la Cotroceni, așteptat marţi la întrevedere cu preşedintele SUA

15:20

Madonna a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana sâmbătă seara, transformând întinderea de nisip din Rio de Janeiro într-un imens ring de dans, plin de o mulţime de fani ai artistei, informează AP și News.ro. A fost ultimul spectacol din cadrul turneului The Celebration, prima sa retrospectivă, care a început în octombrie la Londra. „Regina muzicii pop" a început spectacolul cu hitul ei din 1998, "Nothing Really Matters". Aplauze uriaşe s-au ridicat din mulţime. Alţii au ţinut petreceri...