Scrutinul pentru Parlamentul European: Câți deputaţi vor fi aleşi de fiecare stat la alegerile din 2024

Creștinii ortodocși din țara noastră și din întreaga lume sărbătoresc în duminica din 5 mai 2024 Paștele. Cu acest prilej, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru moldoveni. „Lumina învie chiar când e doborâtă – cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și […]