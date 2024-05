UE nu a luat o decizie privind participarea ambasadorilor țărilor comunitare la ceremonia de învestire a lui Vladimir Putin

10:05

Creștinii ortodocși din țara noastră și din întreaga lume sărbătoresc azi Paștele. Cu acest prilej Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare: „Lumina învie chiar când e doborâtă - cu acest crez ne-am trăit veacurile pe pământul nostru. Am sărbătorit Paștele, an de an, și am deschis casele pentru lumină chiar și atunci când Învierea era interzisă, iar bisericile - distruse. Nu ne-am lăsat doborâți, ne-am păstrat credința și am trăit fiind învățați că a fi om, a fi onest, a fi bun înseamnă a fi puternic”.