”Mai rămâi și din sezonul următor?” Mauricio Pochettino a dat răspunsul pe loc după Chelsea - Tottenham 2-0

17:40

AS Roma - Leverkusen, LIVE la Jurnal TV de la 22.00: Începe lupta pentru finala Europa League Finala competiției Europa League se va desfășura la Dublin, pe data de 22 mai, pe stadionul ”Dublin Arena”. AS Roma și Bayer Leverkusen se întâlnesc din nou în semifinalele Europa League, la un an distanță de la precedenta ”dublă” europeană. În sezonul trecut, Romei lui Mourinho i-a fost suficient un singur gol marcat pentru calificarea în finală. Acum, situația este diferită. De Rossi i-a luat locul lu...