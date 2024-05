Atelier de instruire la Bălți: competențele media sunt fundamentale pentru a recunoaște dezinformarea și manipularea

15:30

Întrebare: Redacția noastră produce conținut pe care îl difuzăm atât la TV, cât și pe website-ul nostru. Din greșeală, unul dintre angajații care se ocupă de materialele publicitare pe site a plasat o reclamă a unui cazino online. Recent, am fost contactați de Poliție în vederea documentării cazului. Ce sancțiuni prevede legea pentru astfel de… The post Ce sancțiuni riscă presa, inclusiv cea online, în cazul plasării publicității jocurilor de noroc? first appeared on CJI.