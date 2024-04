/VIDEO/ Concurs național de frumusețe, organizat la Bălți. Fetele s-au întrecut la patru compartimente

17:20

Unde vor să se odihnească bălțenii la vară „Poate în România, eu știu, la Suceava poate. La Marea Neagră, eu știu, o să vină soțul acasă și cu el o să planificăm. Am dori da să călătorim, să ne odihnim puțin.” „Abia am revenit din concediu. În Italia am fost. În Germania vreau, nu am […] Acest articol /VOX POP/ Unde vor să se odihnească bălțenii la vară? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.