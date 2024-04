Maib sprijină inițiativa „Moldova pentru Educație”, contribuind la dezvoltarea unui amplu program de educație financiară 

11:15

Cei 15 medici rezidenți-absolvenți ai specialității Anesteziologie și terapie intensivă (ATI) au susținut examenul OLA (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care On-Line Assessment), organizat de Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensivă (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care/ESAIC). Examenul s-a desfășurat la 26 aprilie 2024, în incinta Centrului Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova.