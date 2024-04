În ajunul Paștelui, frații de peste Prut au venit cu daruri pentru bătrânii din Bălți

21:20

Armata rusă a lansat un atac cu rachete împotriva orașului Odesa în urma căruia au fost răniți opt oameni și a izbucnit un incendiu puternic la palatul studenților de la Universitatea de Drept din oraș, scrie Digi24.ro cu referire la Ukrainska Pravda. „Dușmanul a lansat un atac cu rachete împotriva Odesa. Conform informațiilor preliminare, opt oameni au fost răniți după atacul rusesc. Avem avarii la clădiri rezidențiale și la infrastructura civilă. Russians just sent ballistic missiles to destro...