Institutul Naţional de Inovaţii în Securitatea Cibernetică „Cybercor” a primit, astăzi, primul lot de echipament. Acesta a fost oferit de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID)

Vlad Musteață este fondator și CEO al North Bucharest Investments (NBI) din România și Pro Imobil din Republica Moldova. Datorită succesului și ambiției de care a dat dovadă, acesta a fost inclus în lista TOP 50 Most Influential People in Romania’s Real Estate Market de către @Property Forum. Vlad a început să lucreze ca agent … Articolul Vlad Musteață a fost inclus în lista TOP 50 Most Influential People in Romania’s Real Estate Market apare prima dată în Punctul pe i.