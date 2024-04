Peste 805,2 milioane de lei, încasate de Serviciul Vamal, în perioada 22-28 aprilie 2024

21:20

În prezent nu există riscul de inundații, după ce în ultimele zile a crescut nivelul râului Nistru. Precizările au fost făcute de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, la emisiunea „Realitatea te privește" de la RLive TV. „Astăzi nu există nici-un risc și toate debiturile sunt sub control. Nu există risc de inundație. Noi chiar astăzi am comunicat […]