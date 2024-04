Kievul se retrage „parțial” din Convenția privind drepturile omului în timpul războiului

11:30

Cinci filme europene premiate la Cannes și nominalizate la Oscar vor fi proiectate la Chișinău. Timp de o lună, în fiecare seară de vineri, în perioada 3-31 mai, Legur Films și Centrul Național al Cinematografiei vă invită la #CineMai. 3 mai — «Portretul unei femei în flăcări» («Portrait of a Lady on Fire»), regie: Céline Sciamma, Franța, 2019, Premiul pentru cel mai bun scenariu, Cannes Film Festival 2019 10 mai — «Războiul rece» («Cold War»), regie: Paweł […]