Un moldovean venit din Germania „a uitat” să declare în vamă 71 perechi de încălțăminte de lux

08:30

Inteligenţa artificială va duce la o nevoie „minimă” de call center-uri în cel mult un an, progresele rapide ale inteligenţei artificiale urmând să schimbe o industrie întreagă, spune directorul companiei indiene de IT Tata Consultancy Services, citat de FT. K Krithivasan, directorul general al TCS, a declarat pentru Financial Times că, deşi „nu am văzut […] Articolul Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială apare prima dată în Bani.md.