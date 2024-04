Polonia speră că Germania va livra Ucrainei rachete de croazieră Taurus, după decizia SUA

15:00

Părinții unui băiat în vârstă de 14 ani, Costi, au nevoie de ajutor. Adolescentul a fost diagnosticat cu sarcom pulmonar, o tumoră malignă. În prezent, acesta face tratament cu chimioterapie, însă are nevoie de o operație costisitoare, în valoare de 80.000 de euro, bani pe care familia nu îi are. „Toamna trecută a împărțit viața […] Articolul Ajută un copil să lupte pentru viața lui: Costi, 14 ani, are nevoie de o operație costisitoare pentru a învinge sarcomul pulmonar apare prima dată în Subiectul Zilei.