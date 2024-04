Comisarul european Johannes Hahn, așteptat la Chișinău pe 9 mai: va ține un discurs în PMAN

11:30

O femeie din Cahul, în vârstă de peste 50 de ani, a fost reținută de oamenii legii pentru comandarea asasinării fostului soț. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că femeia a oferit, pentru executarea omorului, suma de 20.000 euro. Potrivit sursei citate, femeia ar fi început căutările asasinului în luna aprilie […] The post A comandat moartea fostului soț în schimbul a 20 mii euro. O femeie din Cahul, reținută appeared first on NewsMaker.