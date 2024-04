Cursă de ciclism la Chișinău și restricții de circulație: troleibuzele și autobuzele, care traversează PMAN, redirecționate

09:00

În cazul perchezițiilor recente de la Ministerul de Externe nu ar fi vorba de corupție. Descinderile au vizat o persoană din direcția consulară a Ministerului. Aceasta a fost chemată la procuratură însă nu i s-au impus restricții – arest sau limitarea deplasării. Precizările au fost făcute de ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi. La emisiunea „Bună […] „Nu sunt sigur că e vorba de corupție". Popșoi, despre perchezițiile de la Ministerul de Externe