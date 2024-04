Vremea la Soroca: Prognoza meteo pentru duminică, 28 aprilie 2024

10:30

Drapelul naţional al românilor de pe ambele maluri ale Prutului este tricolorul – albastru, galben şi roşu. În România și Republica Moldova este același tricolor, doar că peste Prut are o proporţie de 2:3 între lăţime şi lungime, iar dincoace de Prut, drapelul de stat are proporția de 1:2. Totodată tricolorul din Republica Moldova are şi […]