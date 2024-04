Parlamentul a adoptat proiectul  privind aplicarea votul prin corespondență – Documentul urmează să fie avizat de Comisia de la Veneția, iar opoziția îl va contesta la Curtea Constituțională

15:00

Ministerul Energiei a aprobat un nou regulament pentru desfășurarea primelor licitații de instalare a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice cu capacitatea de 165 MW. Acesta a fost susținut de Guvern, fiind un nou pas spre atingerea obiectivelor de decarbonizare a economiei. Noul regulament, elaborat de Ministerul Energiei, simplifică și debirocratizează cerințele de participare la licitații