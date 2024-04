(VIDEO) Deserturi cu salmonelă în Chișinău, Moldova alege plățile cu cardul, Referendumul, nu bucură pe toți/ Știri NewsMaker

14:40

Republica Moldova a încălcat dreptul la asociere şi libertatea de exprimare în încercarea de a contracara influența rusă. Concluzia aparține Amnesty International (AI) și a fost făcută publică în raportul anual al organizației privind situația drepturilor omului în lume. Raportul a fost publicat miercuri, 24 aprilie, scrie Agerpres cu referire la EFE. Printre acțiunile care […]