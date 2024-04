Va limita sau nu Moscova deschiderea secțiilor de vot pentru alegerile prezidențiale din Moldova? Răspunsul Kremlinului

11:30

Mai multe partide afiliate lui Șor au organizat un congres la Moscova şi s-au unit în blocul politic „Victorie" . Atracția acestei „sărbători" a fost oligarhul fugar Ilan Șor, care a condus „blocul victorios". NM vă povestește ce partide s-au adunat în jurul lui Șor, cine are de câștigat din crearea „Victoriei", și dacă noul bloc […]