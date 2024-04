Combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, discutate la MAE cu secretarul de stat al Suediei, Christian Danielsson

13:00

Fracțiunea PAS are un nou deputat; Cine este Grigore Grădinaru Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” are un nou deputat. Este vorba despre Grigore Grădinaru, al cărui mandat a fost validat de Curtea Constituțională. Grigore Grădinaru este licențiat în economie și are diplomă de master în audit și expertiză financiară. În prezent, acesta este administrator interimar al Întreprinderii de Stat „Direcția pentru exploatarea imobilelor”. De asemenea, Grigore Grădinaru a fost ales în funcția de...