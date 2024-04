Mai multe controale la Aeroportul din Chișinău: ce trebui să cunoască pasagerii

17:50

Victoriabank și CCF Moldova își unesc forțele pentru a le schimba viața copiilor care se duc la culcare flămânzi. În preajma Paștelui, fiecare faptă bună contează. Noi am decis să lansăm prima campanie de donație contactless din țară pentru a oferi suport micuților care trăiesc în sărăcie extremă sau absolută. Victoriabank are un parteneriat frumos cu CCF Moldova deja de 10 ani, iar din dorința de a extinde această colaborare susținem încă […] The post Premieră în țară: Donații contactless pentru a susține campania CCF Moldova „Rostul Postului” appeared first on NewsMaker.