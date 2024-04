„Velohora” 2024: Mai multe străzi din capitală vor fi închise temporar

13:20

Ciclistul Ilia Novicov a ocupat locul doi la Cupa Burgas printre juniori, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. El se află într-un stagiu de pregătire în Bulgaria. Recent, el a câștigat prima etapă a Cupei Moldovei. Anul trecut, Ilia Novicov s-a clasat pe locul 35 din 92 de participanți la …