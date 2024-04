Mesaj anti-rusesc afișat pe bannere de suporterii echipei Zimbru Chișinău la meciul cu Sheriff Tiraspol

10:20

„Chin, suferință și deznădejde – asta au simțit sute de mii de oameni nevinovați de toate etniile în timpul foametei organizate de autoritățile sovietice din anii 1946–1947 – o rană cumplită care nu se va vindeca niciodată complet." Este mesajul premierului Dorin Recean, cu ocazia Zilei comemorării victimelor foametei din 1946-1947.