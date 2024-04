Mai multe șanse pentru pacienții care suferă de cancer: Institutul Oncologic, dotat cu un aparat performant, unic în Moldova

16:00

Partidul de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) are un nou deputat, după ce Curtea Constituțională a validat mandatul candidatului supleant Grigore Grădinaru. Acesta are o experiență de peste 20 de ani în mediul privat și în prezent este consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Pe 24 aprilie își va depune mandatul de consilier.