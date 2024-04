Moștenitorii vor alege la care notar să se adreseze. Se exclude competența teritorială exclusivă

14:00

O moldoveancă de 39 de ani din Italia a fost mințită de iubitul ei marocan, care i-a cerut 40 mii euro sub un pretext fals, scrie Milano Today, citat de Rotalianul. Conform datelor prezentate, inițial, bărbatul de 35 de ani i-a spus femeii că are nevoie de bani pentru a-și ajuta familia din Sicilia și a pretins că mama sa trebuia să suporte o intervenție chirurgicală urgentă, solicitând 10 mii euro. Ulterior, el i-a mai cerut bani sub același pretext, că mama avea nevoie pentru a se trata de o b...