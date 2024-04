Partidul ”Renaștere”: Proiectul ”Eurasia” este cea mai bună oportunitate pentru Republica Moldova

07:30

Judecătorul Alexei Paniș a reiterat, în cadrul evaluării sale repetate, în fața Comisiei Pre-Vetting, că deține informații oficiale precum că, datele sale cu caracter personal au fost accesate de consiliera fostei președinte a Comisiei juridice, Olesea Stamate. Judecătorul a remarcat că a aflat despre aceste informații în urma unei investigații tv, transmite UNIMEDIA „Îmi este […] The post Alexei Paniș: Consiliera Olesei Stamate mi-a accesat datele cu caracter personal appeared first on Omniapres.