Cazuri de deținuți politici și limitarea libertății presei în „rmn”, abordate în Raportul Departamentului de Stat al SUA

John Terry şi Andy Cole au fost incluşi în Premier League Hall of Fame Două foste glorii ale fotbalului englez, John Terry, căpitanul lui Chelsea. şi Andy Cole, golgeterul lui Manchester United, au fost introduşi luni în Premier League Hall of Fame. Fostul fundaş al lui Chelsea, John Terry, şi fostul atacant al lui Manchester United, Andy Cole, au devenit membrii cnumărul 23 şi 24 din Premier League Hall of Fame. Cei doi au fost incluşi printre legendele primei ligi engleze datorită realizărilor...