Deficitul bugetar la finalul lunii martie a fost de peste 2 miliarde de lei

20:45

​​Două filme românești vor fi prezente la Festivalul de la Cannes din acest an. Este vorba despre documentarul „NASTY”, care îl are în prim-plan pe Ilie Năstase, regizat de Tudor Giurgiu și despre „Trei kilometri până la capătul lumii”, în regia lui Emanuel Pârvu. Festivalul de la Cannes, ediția din 2024, are loc în perioada 14-25 mai, pe Riviera Franceză.