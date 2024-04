Caz răsunător de corupție în Ucraina

12:00

Judecătorul Iurie Potînga a respins cererea apropiaților om de afaceri Veaceslav Platon, de scoatere de sub sechestru a unui bun care le aparține.Este vorba despre o acțiune înaintată de Galina Platon, în care apar în calitate de intervenienți accesorii frații Elena și Veaceslav Platon. Măsura asiguratorie a fost solicitată anterior de Procuratura Anticorupție și are legătură cu procesele în c