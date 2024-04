Cod galben: nivelul apei în Nistru continuă să crească. Hidrologii avertizează că există pericol de inundații

13:50

Pe 21 aprilie, într-unul dintre hotelurile din Moscova are loc un eveniment al partidelor de opoziție afiliate fugarului Ilan Șor. Sunt prezenți: Ilan Șor, bașcanul Evghenia Guțul, președintele Adunării Populare al Găgăuziei Dmitrii Constantinov, deputata Marina Tauber, inclusiv parlamentarul Vasile Bolea. „Aici, la Moscova, nimeni nu ne închide gura și ne putem exprima părerea", a spus […]