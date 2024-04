Parlamentul britanic aprobă deportarea migranților ilegali în Rwanda

08:50

Cu Elena Rotaru, despre ceea ce vrem și ce ne forțează lumea să vrem în materie de design vestimentar și nu doar Noua invitată a „Laboratorului Social" spune că alegerea ocupației a fost în cazul ei o întâmplare, și una fericită. În adolescență, făcea muzică și visa să fie cântăreață. Părinții au convins-o că trebuie să facă ceva mai pământesc și a dat la facultatea de Relații Internaționale. A renunțat după un an de studii... Nu are neapărat o explicație de c...