Documentați și amendați. Avertizarea șefului IGP pentru cei care vor purta pe 9 mai panglica sf. Gheorghe sau însemne de război

12:40

Biserica din lemn din satul Măcăreuca din raionul Drochia, veche peste 230 de ani, riscă se prăbușească, scrie TVN. În timp ce oamenii și parohul bisericii din sat fac apel la autorități să salveze monumentul istoric, primarul comunei ridică din umeri și spune că primăria nu are mijloacele financiare necesare pentru a restaura biserica veche.