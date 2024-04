Liderul cecen, Ramzan Kadîrov ar suferi de necroză pancreatică, o boală care nu-i dă șanse mari de supraviețuire – Kremlinul pregătește succesiunea

23:00

Rafa Nadal a fost învins de Alex de Minaur în turul secund al turneului ATP 500 de la Barcelona, scor 5-7, 1-6. Pe arena care îi poartă numele, ibericul a arătat destule slăbiciuni, normale totuși dacă ținem cont de nivelul adversarului și de faptul că „Matadorul" a suferit din cauza problemelor medicale în ultima vreme. ... Rafael Nadal OUT de la turneul ATP 500 de la Barcelona, competiție pe care a câștigat-o de 12 ori