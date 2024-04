Relansarea economiei și îmbunătățirea climatului investițional, subiecte de discuție între Guvernul Recean și misiunea FMI aflată la Chișinău

14:30

Permisele de conducere eliberate în Republica Moldova și Israel vor fi recunoscute reciproc. În acest sens, Executivul a aprobat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind procedurile de conversiune a permiselor de conducere. Documentul facilitează traficul rutier între cele două state și deplasarea cetățenilor pe teritoriul ambelor țări. Acordul este încheiat pe ... Anunț important pentru șoferii moldoveni care lucrează in Israel – Permisele de conducere din ambele state vor fi recunoscute reciproc