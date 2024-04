DOC Termoelectrica va utiliza 5 000 de tone de păcură din rezerva de stat. Motivul

10:50

Elena Dragalin, mama șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a fost decorată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu medalia „Meritul Civic” – una dintre cele mai înalte distincții naționale. Premiul a fost înmânat de șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a zecea ediții a Convenției moldo-americane, care se desfășoară în perioada […] The post VIDEO Elena Dragalin, mama șefei Procuraturii Anticorupție, decorată de președinta Maia Sandu cu medalia „Meritul Civic” appeared first on NewsMaker.