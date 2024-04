VIDEO „Opulență” în Parlament. Ce mașini și bunuri de lux dețin deputații moldoveni?

20:50

Aproape jumătate din marile orașe din China sunt amenințate de inundații. Solul de sub ele se scufundă cu mai mult de 3 mm pe an, ceea ce este cauzat nu numai de scăderea nivelului apei freatice, ci și de greutatea clădirilor care se află pe el. Acest lucru a fost descoperit de o echipă de […]