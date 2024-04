VIDEO „Fiecare ar trebui să aibă bani”. Ce cred chișinăuienii despre bugetul în cuplu: separat sau comun

19:40

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: CFM a împrumutat de la Loteria Națională. Sponsorul moldovean pentru pensionarilor din UTA Găgăuzia. Cod galben de înghețuri. Reacția Chișinăului la solicitarea Tiraspolului: o provocare Cere suspendarea licenței de emisie a unui alt post TV Alegerea lui Guțul în funcția de bașcan – semne de […] The post (VIDEO) „Provocarea” Tiraspolului, înghețuri în Moldova, „Mir” în UTA Găgăuzia, în baza unei firme de o zi/ Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.