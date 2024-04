„Moldova este acum un important jucător în regiune”. Interviul NM cu reprezentantul Departamentului de Stat al SUA despre Transnistria, Găgăuzia și alegerile din Moldova

13:00

Incendiu la un local din Chișinău, aflat pe strada Gheorghe Asachi 54. Focul a cuprins bucătăria localului. O persoană a suferit arsuri și a fost transportată la spital. Incidentul a avut loc pe 19 aprilie. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au raportat că pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu, care […]