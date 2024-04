Ministerul Educației va construi la Chișinău, cu sprijinul Băncii Mondiale, o școală

09:00

Republica Moldova a fost gazdă a două turnee majore la dans sportiv. În premieră, țara noastră a organizat Campionatul European, rezervat seniorilor, proba standard adult, la care au participat 56 de perechi din 29 de țări. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În competiția europeană, rezervată seniorilor, proba standard, Republica Moldova a ocupat locul I prin … The post foto | Campionatul European, organizat în premieră la Chișinău. Medalii de aur pentru dansatorii din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul foto | Campionatul European, organizat în premieră la Chișinău. Medalii de aur pentru dansatorii din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.