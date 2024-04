Un avion Wizz Air, care zbura de la Luton la Chişinău, a aterizat de urgenţă la Iaşi, din cauza alertei false cu bombă

21:30

Familia lui G. C. – principalul suspect în cazul omorului Anei-Maria, se pare că nu are cea mai bună reputație în Telenești. Redacția Realitatea a identificat bărbatul pe rețelele de socializare și l-a găsit pe fratele său, A. C., al cărui cazier judiciar pare spectaculos, deși bărbatul se prezintă pe internet drept angajat al Ministerului […] Articolul „Maniacul” din Orhei și-ar fi amenințat familia cu toporul. Fratele lui ar fi pus arma la capul unor minori apare prima dată în Realitatea.md.