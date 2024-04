Dumitru CRUDU // Au revenit împreună cu două fete

17:00

Republica Moldova va fi următoarea țintă a Rusiei în cazul în care Ucraina nu va putea rezista în război. Declarația aparține lui Vladimir Vladimirov, co-fondatorul Center for the Study of Global Hybrid Threats din Bulgaria, transmite TVR Moldova. „Toară Europa înțelege astăzi că, dacă Ucraina va cădea în fața Rusiei, aceasta nu va fi unica țară. Eu nu vreau să sperii populația Republicii Moldova, car următoarea țintă a Rusiei va fi Moldova, apoi țările Baltice. Aceast lucru este foarte bine cun...