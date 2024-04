Călătorii și personalul Aeroportului Chișinău, evacuați din clădire: o nouă alertă cu bombă 

12:30

Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” (CFM) s-a împrumutat de la Loteria Națională a Moldovei ca să achite datoriile salariale. Este vorba despre 35 de milioane de lei. Au fost achitate aproape toate salariile pentru luna decembrie. Precizările au fost făcute de ministrul Infrastructurii Andrei Spînu. Potrivit oficialului, la CFM „practic nu se mai acumulează acum […] The post Calea Ferată s-a împrumutat de la Loteria Moldovei pentru a achita salariile. Spînu: discutăm să mai luăm un credit appeared first on NewsMaker.