Post Scriptum: Moldovenii, uciși prin înfometare

FOTOREPORTAJ // Echipa Jurnal TV a plantat 300 de arbuști la Valea Morilor; Jurnal TVerde, la a 14-a ediție Jurnal TV a desfășurat astăzi o nouă ediție a campaniei Jurnal TVerde. În acest an, am făcut ordine în Scuarul Jurnal TV din parcul „Valea Morilor” și am plantat acolo peste 300 de arbuști. Programul evenimentului a conținut și un episod special pentru copii. Evenimentul se află deja la cea de-a XIV-a ediție. Campania Jurnal TVerde, lansată în 2010, are drept scop salubrizarea și protejare...