„Acest sprijin va consolida Ucraina și va spori securitatea regională”. Maia Sandu, după votul din Camera Reprezentanţilor a SUA

08:20

Serviciului 112, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, i s-a raportat despre refuzul unor cetățeni de a participa la recensământ. Unii ar fi avut „reacții neadecvate și comportamente agresive”. Alții au solicitat informații despre identitatea recenzorilor. Datele au fost înregistrate de când a început procesul de chestionare și au fost comunicate de reprezentanții Serviciului. Reprezentanții Serviciului […] The post Recensământul populației: unii refuză să răspundă la chestionare, alții sunt agresivi. Cazurile înregistrate la 112 appeared first on NewsMaker.