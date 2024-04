Următoarea pandemie ar putea fi cauzată de virusul gripal, avertizează oamenii de ştiinţă

10:10

China continuă să țintească ilegal familii de activiști și desidenți în ciuda angajamentului de a pune capăt pedepselor colective, au arătat un grup care luptă pentru drepturile omului într-un raport, informează The Guardian, citat de Digi24. Persecutarea, care include intimidare și hărțuire, evacuări forțate, interziceri de călătorie, procese penale împotriva familiior …