ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, a adresat un mesaj de Ziua comemorării victimelor foametei: “Poporul român din Basarabia a cunoscut suferința în cea mai adâncă și amară formă”

15:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că armata ucraineană nu a putut să împiedice un triplu atac rusesc în oraşul Cernihiv, din cauza lipsei mijloacelor de apărare aeriană, în urma epuizării ajutorului militar din Occident, relatează AFP. ”Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă Ucraina ar fi primit suficiente echipamente de apărare aeriană şi dacă hotărârea lumii de a se opune terorii ruse ar fi fost suficientă”, deplânge pe reţele de socializare Volodimitr Zelenski.Un triplu atac rusesc u rachetă s-a soldat cu ”morţi şi numeroşi răniţi” miercuri dimineaţa la Cenihiv, în nordul Ucrainei, au anunţat autorităţile locale. ️There are already 61 injured and 13 killed as a result of the attack in #Chernihiv, reported by the State Emergency Service (SES).Among the 61 injured are 2 children. Three people were rescued from under the rubble.Search and rescue operation continues.: SES pic.twitter.com/4Mg8xrb3YJ— KyivPost (@KyivPost) April 17, 2024 ”Inamicul a comis un atac cu trei rachete aproape în centrul oraşului. Există morţi şi mulţi răniţi”, a anunţat guvernatorul regiunii Cernihiv pe Telegram, Viaceslav Ceauş. Massive Russian missile attack on the Ukrainian city of Chernihiv. At least nine civilians declared dead and more under the rubble of buildings. Ukraine has essentially run out of air defenses because of the cutoff in American aid, and Russia is taking advantage of this strategic… pic.twitter.com/ScqXFzsMsc— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 17, 2024