Cernobîl – spectacolul care relatează soarta uneia dintre supraviețuitoarele accidentului nuclear. Când și unde să-l privești

16:00

Eurovision Song Contest 2024 va avea loc în orașul Malmö din Suedia și se va organiza în data de 7 mai. Din partea Republicii Moldova va evolua interpreta Natalia Barbu, cu piesa In the middle. Ca și de fiecare dată, pentru procesul de comentare și anunțare a punctelor din partea țării noastre s-a făcut o selecție printre doritori. Corneliu Durnescu, șeful postului public de televiziune Moldova 1, a anunțat cine sunt persoanele selectate. Сообщение (foto) Cine va anunța punctele din partea Moldovei la ediția din acest an a show-ului Eurovision Song Contest появились сначала на #diez.